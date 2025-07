CERVETERI – Cerveteri continua a sognare a tinte biancocelesti. Margherita Mura, classe 2012, è stata ufficialmente riconfermata per il terzo anno consecutivo nella Lazio Women Under 14, una delle realtà giovanili più strutturate e ambiziose del panorama calcistico femminile italiano. Un traguardo importante per una ragazza che, con determinazione e passione, sta costruendo il suo percorso nel mondo del calcio, partendo proprio dai campi della sua città.Cresciuta tra il Città di Cerveteri e la Rim Scuola Calcio, Margherita ha saputo farsi notare sin da subito per il suo talento naturale e per l’incredibile duttilità in campo. È una calciatrice moderna, capace di ricoprire diversi ruoli con uguale efficacia: centrocampista ordinata e creativa, ma anche difensore solido e intelligente, con un’importante predisposizione alla lettura del gioco. E non manca il senso del gol: già in doppia cifra, Margherita ha segnato sia su azione che su calcio piazzato, dimostrando freddezza e qualità tecniche fuori dal comune per la sua età.Dietro questo successo non c’è solo il talento, ma anche l’impegno quotidiano, la disciplina e la dedizione che le hanno permesso di affrontare allenamenti intensi, partite impegnative e un contesto sportivo altamente competitivo come quello della Lazio Women. Una crescita costante che rende orgogliosa non solo la sua famiglia, ma anche i suoi primi allenatori, Fabrizio Carbone e Massimo Paolangeli, da anni protagonisti nella valorizzazione del vivaio calcistico ceretano.Il percorso di Margherita è un esempio concreto di come, anche da una realtà di provincia, sia possibile costruirsi un futuro nello sport. E oggi il suo cammino è seguito con entusiasmo da tante giovani calciatrici del territorio, che vedono in lei un modello da imitare. “In questo contesto, storie come quella di Margherita Mura rappresentano non solo un motivo di orgoglio per Cerveteri, ma anche un segnale positivo per tutto il movimento - spiegano dall’amministrazione comunale - un invito a investire nello sport giovanile, a credere nei sogni delle bambine e a sostenere con forza le loro ambizioni.A Margherita vanno i migliori auguri per una stagione ricca di emozioni, soddisfazioni e nuove sfide. Con il suo impegno, la sua grinta e la sua umiltà, siamo certi che potrà continuare a crescere e un giorno rappresentare Cerveteri ai massimi livelli del calcio nazionale e internazionale. Per ora per lei il presente parla biancoceleste.