LADISPOLI - «Va bene i grandi eventi che riescono a portare in città migliaia di turisti, ma bisogna guardare anche alla quotidianeità». Lo avevano detto nei giorni scorsi i cittadini guardando alle condizioni in cui versano diversi quartieri della città balneare: dal centro alla periferia poco cambia. Marciapiedi infestati dalle erbacce, strade colabrodo che rischiano di diventare un serio problema per gli automobilisti. Marciapiedi impraticabili a causa di radici e di pali della segnaletica verticale e dell’illuminazione pubblica che rendono il passaggio soprattutto ai diversamente abili praticamente impossibile (e proprio su questo aspetto diversi residenti si chiedono quando finalmente si procederà all’abbattimento delle barriere architettoniche). Una situazione insomma di disagio continuo.

Tornando poi alle condizioni in cui versa il manto stradale, colpa anche dei diversi interventi da parte di ditte esterne: solchi enormi lungo le carreggiate che con le piogge (brevi ma intense di questi giorni) rischiano di diventare delle vere e proprie voragini; i residenti si chiedono quando saranno ripristinate. «Al momento ci sono tre ditte che stanno effettuando, in contemporanea dei lavori su strada», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Veronica De Santis. «Stiamo aspettando che ci vengano consegnati i cantieri nelle varie vie così da poter intervenire». Insomma, inutile procedere prima che tutte e tre le società abbiano terminato i lavori. Una situazione che l’assessore assicura dovrebbe essere risolta entro qualche settimana.

Ma c’è chi chiede anche lumi sul regolamento comunale che stabilisca tempi e modalità di intervento da parte delle ditte esterne, onde evitare che le strade siano oggetto, quasi quotidianamente, di rotture. «Ci siamo lavorando», ha assicurato ha assicurato ancora De Santis.

