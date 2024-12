Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Oriolo Romano per maltrattamenti nella casa per anziani. Si tratta dell’ex titolare della struttura socio-assistenziale per anziani “La Casa del Tempo” e i due ex dipendenti indagati per maltrattamenti e abbandono di incapaci.

I fatti risalgono ad aprile 2021, quando il comandante della Stazione ha avviato le indagini a seguito di una segnalazione e richiesta di aiuto da parte di un ospite della struttura. L’anziana donna lamentava di essere vittima, insieme ad altri 13 anziani, di abusi e ripetute vessazioni di natura fisica e psicologica a cui era costretta a soggiacere.

Nelle prime fasi delle indagini, concordate con la procura di Viterbo, la struttura è stata chiusa per vizi amministrativi al fine di consentire un adeguato svolgimento delle indagini, e gli ospiti sono stati messi in sicurezza presso altre comunità alloggio su proposta dei Nas.

La struttura “La Casa del Tempo” è stata riaperta con una nuova gestione e senza legami di sorta con i precedenti titolari.

I tre indagati rimangono in attesa di processo, in data ancora da definire.

Secondo l’Oms – ricorda l’Arma – il maltrattamento viene definito come “un’azione singola o ripetuta, oppure l’assenza di un’azione adeguata, che causa danni o sofferenza a una persona anziana nell’ambito di una relazione in cui c’è un’aspettativa di fiducia. Questo tipo di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e include gli abusi di natura fisica, sessuale, psicologica, emotiva, economica e materiale, l’abbandono, l’incuria e le gravi forme di perdita di dignità e di rispetto.”