Proseguono senza sosta le attività della Provincia di Viterbo per la messa in sicurezza e il ripristino della rete viaria a seguito dell'ondata di maltempo. Dalla notte scorsa e per tutta la mattinata odierna, le squadre tecniche dell’Ente e le ditte incaricate sono impegnate sul territorio in interventi di sgombero, pulizia e monitoraggio dei versanti.

La priorità resta la tutela dell'incolumità degli utenti della strada e del personale operativo impegnato nei cantieri.

Di seguito il bollettino aggiornato alle ore 15:00 sulla situazione delle strade provinciali interessate da criticità.

Riapertura e transito regolare

Gli interventi di messa in sicurezza hanno permesso di normalizzare la circolazione nei seguenti tratti:

* S.P. San Luca II Tronco (Gallese - Corchiano): Riaperta al traffico intorno alle ore 13:00 odierne. Dopo la messa in sicurezza della sede stradale, non si sono registrati ulteriori cedimenti del versante.

* S.P. Carcarelle (Viterbo - Vetralla): Il transito è sempre stato garantito. Nella notte e durante la mattinata sono proseguiti gli interventi di pulizia del costale, della vegetazione e della sede stradale a seguito di lievi smottamenti, senza interrompere la circolazione.

Modifiche alla viabilità

* SP Castel Sant'Elia (km 7.5): La strada è stata riaperta a senso unico alternato regolato da semafori. Durante il monitoraggio notturno, i tecnici hanno rilevato leggeri cedimenti del fronte franoso; la limitazione del passaggio è una misura precauzionale necessaria per la sicurezza. Una possibile riapertura completa, senza semafori, è in valutazione per le giornate di domani o martedì, condizioni permettendo.

Chiusure per sicurezza e monitoraggio geologico

Permangono necessarie le chiusure in aree caratterizzate da instabilità idrogeologica attiva o potenziale, dove la riapertura avverrà solo dopo il nulla osta tecnico:

* SP Valle del Tevere: Chiusura confermata. L'area necessita di accertamenti approfonditi, tenendo presente il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Nei prossimi giorni è programmato un nuovo sopralluogo congiunto di tecnici e geologi per definire le modalità di intervento in sicurezza.

* SP Teverina: Chiusura confermata a causa del verificarsi di nuovi leggeri eventi franosi e movimenti del terreno registrati nelle ultime ore.

* SP Vignanellese: Rimane chiusa. Sebbene i movimenti rilevati siano molto moderati, la prudenza impone lo stop al transito. Dalla giornata di domani si procederà con le valutazioni tecniche e geologiche specifiche.

Il personale della Provincia continuerà il monitoraggio costante del territorio per tutto il resto della giornata. In serata, qualora intervenissero novità sostanziali, verrà diramato un ulteriore aggiornamento in vista della ripresa dei flussi di traffico lavorativi di domani lunedì.