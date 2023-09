Un fulmine cade nei giardini di Palazzo Farnese a Caprarola e incendia un albero. E’ accaduto questa mattina a causa del maltempo che ha colpito la Tuscia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo che hanno domato le fiamme.

L’incendio è stato circoscritto, fortunatamente al solo albero le cui condizioni generali dovranno ora essere valutate da un agronomo.

I maltempo ha provocato altri disagi a Fabrica di Roma, Corchiano e Nepi impegnando i vigili del fuoco su rami e alberi caduti. L’episodio più significativo si è registrato proprio a Nepi dove un albero è caduto sopra un’auto in sosta. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e quindi non si sono registrati feriti.