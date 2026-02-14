Il maltempo non dà tregua alla Tuscia. Le intense precipitazioni delle scorse ore hanno creato non pochi problemi in tutta la provincia con allagamenti, frane e strade chiuse. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine in tutta la Tuscia. La situazione più problematica a Civita Castellana dove nelle ultime ore sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia. Un ramo di un albero è caduto su un’auto in sosta nel parcheggio davanti allo stadio Madami per fortuna senza feriti. Allegate diverse strade tra cui la Faleriense, tra Civita Castellana e Fabrica di Roma.

A Vignanello si è allagato un sottopasso e, a causa di una frana, la strada che da Vignanello conduce a Fabrica di Roma è diventata impraticabile. Questa mattina è stato chiuso anche il tratto della A1 tra Magliano Sabina e Orte . A seguito del cedimento di un argine dal crinale, una carreggiata in direzione Firenze, è stata invasa dal fango. Il traffico è stato deviato sulle strade della viabilità interna. Chiusa anche la Nepesina all’altezza del chilometro 11 per allagamenti. Strada che è stata riaperta poi nel corso della giornata.

A Capranica si è verificata una frana nel terreno a ridosso della strada tra piazzale dei Lavoratori e via Kennedy. A Canepina, un costone di roccia è franato in località Madonna delle Grazie, trascinando con sé alberi e detriti. Le due case coinvolte dallo smottamento sono state liberate: i residenti sono usciti mettendosi in sicurezza.

Diverse le strade provinciali chiuse: la s.p. 19 Valle del Tevere, al km 16 nel comune di Bomarzo, nel tratto compreso tra Bomarzo e Sipicciano; la s.p. 26 Vignanellese, al km 1 nel comune di Vignanello, nel tratto tra Vignanello e Fabrica di Roma; s.p. 107 Abbadia, al km 6, nel tratto tra Montalto di Castro e Canino; la s.p. 73 San Luca II tronco, nel tratto tra Corchiano e Gallese. Gli operatori della Provincia si sono messi subito al lavoro per la pulizia delle carreggiate e per la rimozione di detriti anche su altre strade del territorio.