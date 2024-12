Disagi, allagamenti e soprattutto alberi caduti oggi per l’ondata di maltempo che ha investito anche la Tuscia. I vigili del fuoco sono stati impegnati a far fronte a 25 interventi in tutta la provincia. Si è trattato principalmente di alberi caduti sulle strade senza provocare, fortunatamente, feriti. Le zone dove si sono concentrate le richieste sono state quelle di Onano, della Cassia tra Sutri e Monterosi, della Flaminia. Qui durante le operazioni, la strada è stata chiusa all’altezza della zona industriale di Civita Castellana. Altri interventi anche sulla strada tra Orte scalo e Gallese scalo. Un grosso albero è caduto anche sulla Castrense a Valentano. A Montefiascone, intorno alle 14, la Cassia nord è stata chiusa per circa 30 minuti per la caduta di due alberi che hanno invaso la carreggiata nel tratto tra Montefiascone e Bolsena, bloccando entrambe le corsie. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una squadra della protezione civile di Montefiascone, la polizia locale e i carabinieri forestali.

La protezione civile di Bolsena è stata impegnata in località Val di Lago sulla strada Cassia per due allagamenti. Le forti piogge che in poco tempo si sono riversate sulle campagne circostanti hanno fatto sì che una grande quantità di acqua e fango invadesse la sede stradale con non pochi disagi alla circolazione. Successivamente, rientrata l’emergenza, i volontari si sono spostati diretti in località Morone per uno smottamento di terra che ha reso difficile il passaggio dei veicoli. Qui è stato necessario l’intervento di un trattore che ha provveduto a ripulire l’area.