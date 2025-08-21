TARQUINIA – Anche a Tarquinia disagi e allagamenti a causa del temporale. Al lido i volontari Aeopc sono intervenuti durante la notte per liberare via Pirgi, invasa dall’acqua.

La strada è stata ripristinata e tornata fruibile. In centro invece questa mattina si è registrato un blackout che ha messo in difficoltà uffici ed esercizi commerciali per quasi tutta la mattina.

L’elettricità è infatti tornata intorno alle 12,30, le zone più colpite sono state piazza Cavour e via Umberto I.

