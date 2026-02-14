TARQUINIA - Giornata impegnativa per i volontari dell’Aeopc di Tarquinia. A causa delle forti piogge delle ultime ore, quattro squadre di protezione civile hanno eseguito diversi interventi sul territorio. Attivate dalla sala operativa regionale, hanno operato insieme alla polizia locale.

Gli interventi hanno riguardato in particolare allagamenti in diverse aree del Lido e la presenza di fango lungo strada dell’Acquetta e Montericcio, che ha richiesto l’impiego di mezzi di movimento terra per liberare la via e ripristinare la viabilità.

Nel pomeriggio due squadre sono intervenute, invece, in via Enea, sempre a Tarquinia Lido, per rimuovere un grosso albero caduto sulla strada. Ancora una volta, l’Aeopc di Tarquinia ha dimostrato la propria presenza costante sul territorio, intervenendo con professionalità e spirito di servizio a tutela della comunità.

I volontari continueranno a presidiare il territorio anche nelle prossime ore , in coordinamento con il Comune, per prevenire ulteriori eventuali nuovi disagi e intervenire tempestivamente in caso di nuove criticità.

Resta l’invito alla cittadinanza a prestare attenzione negli spostamenti e a segnalare eventuali situazioni di emergenza.