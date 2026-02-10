LADISPOLI – Risse e disordini segnalati nelle scorse settimane. E l’Arma dei carabinieri, per contrastare il fenomeno odioso della “mala movida”, ha programmato una serie di controlli a tappeto che sono poi sfociati in arresti, denunce e sanzioni. Il servizio straordinario definito ad «alto impatto» è stato predisposto sul litorale dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia e dai colleghi della stazione di Ladispoli con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla detenzione di armi e al consumo di sostanze stupefacenti. L’attività dei militari, intensificata nelle fasce orarie serali e notturne e nelle aree maggiormente frequentate dai giovani, ha consentito di identificare complessivamente 162 persone, di cui 42 già note alle forze dell’ordine, e di controllare 67 veicoli. Intanto un uomo è stato sottoposto ad ordine di carcerazione perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commessi a Civitavecchia nel 2025. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia. Le verifiche hanno inoltre portato alla denuncia in stato di libertà di ben cinque persone. In particolare, un soggetto è stato deferito poiché alloggiava all’interno di un manufatto ad uso abitativo realizzato ma oggetto di interventi edilizi in assenza del necessario permesso di costruire e, in più, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Un altro è stato denunciato a seguito di perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire e sequestrare una katana della lunghezza complessiva di 97 centimetri, con lama di 67 centimetri. Tre ulteriori persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza durante un posto di blocco predisposto all’ingresso di Ladispoli. Due giovani sono stati infine sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, con il sequestro complessivo di 5,2 grammi di hashish. L’impressione però è che da questo episodio gli investigatori cercheranno di risalire alla rete ben radicata sull’intero litorale.

