VITERBO - Dalle prime ore di oggi è in atto una vasta operazione dei carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico, nelle altre province del Veneto e in quelle di Frosinone e Viterbo, per disarticolare un’organizzazione della mafia nigeriana.

L’attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, vede l’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e decine di perquisizioni, finalizzata a disarticolare un’organizzazione criminale costituita da persone nigeriane.

Nell’operazione sono impegnati 300 carabinieri provenienti da tutta la regione, con il supporto dei reggimenti di Lombardia ed Emilia Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7^ Trentino Alto Adige , 13^ Friuli Venezia Giulia e del 4^ battaglione Veneto, aliquota pronto intervento del provinciale di Padova, unità cinofile antidroga e un velivolo del 14esimo elinucleo di Belluno.

