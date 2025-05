Cerimonia di consegna dei diplomi di laurea di primo e secondo livello: a piazza San Lorenzo un evento ricco di grandi significati umani e sociali. Toccante cerimonia, ieri mattina, con il Rettore dell’Ateneo della Tuscia Stefano Ubertini e le massime autorità cittadine: la sindaca Chiara Frontini, il prefetto Gennaro Capo, il vescovo Orazio Francesco Piazza. Con loro le massime autorità militari e centinaia di persone formate dalle famiglie dei 360 neo laureati. Insieme a loro anche i “Ragazzi di via d’Amelio”, l’associazione contro la mafia, che prende il nome dalla via in cui fu barbaramente ucciso, il 19 luglio 1992 il magistrato siciliano Paolo Borsellino, che è composta da universitari e si pone lo scopo di diffondere e promuovere la legalità, dell’etica e della condivisione di esperienze contro la mafia “che non è solo visibile ma anche subdola e, il più delle volte, frutto dell’indifferenza”.

La loro presenza ha chiuso il cerchio di una giornata che, oltre a sancire 360 neodottori, ha chiarito il loro ruolo come futura classe dirigente del Paese.

Il magnifico rettore ha usato parole che non lasciano dubbi: «Siete voi i padroni del vostro futuro. È un tempo attraversato da guerre quello che stiamo vivendo – ha detto Ubertini – e disuguaglianze così come dalla retorica del successo: vi esorto a guardarvi da tutto ciò. Crescete come persone e fate tesoro delle vostre competenze per essere padroni del vostro futuro. L’Università sarà sempre aperta per voi, che sia per un master o un dottorato, ma soprattutto per farvi sentire parte di questa comunità». Parole che lasciano il segno e che sintetizzano il vero senso, secondo il Rettore Ubertini, di fare cultura mediante un forte impegno sociale per raggiungere non solo il pieno sviluppo di sé stessi ma anche per portare un esempio all’intera società locale e nazionale. La sindaca di Viterbo Chiara Frontini e il prefetto Gennaro Capo, sull’onda delle parole di Ubertini, hanno esortato a partecipare al mondo del lavoro e della comunità, parola che è ancora una volta risuonata, facendo condividere i propri saperi per il benessere di tutti. In particolare, la prima cittadina si è rivolta ai «giovani e ai loro traguardi», con Viterbo a misura di entrambi, così come il vescovo Piazza ha parlato di “condivisione” delle eccellenze di ognuno come massimo obiettivo per il bene comune.