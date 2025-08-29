CERVETERI – Lunedì anche la città etrusca darà l’ultimo saluto a Daniele Vallenari, il fidanzato di Gioia Fioravanti morta in un incidente stradale sull’Aurelia e i cui funerali si sono svolti a Ladispoli ieri pomeriggio. Una doppia tragedia che ha lasciato profonda amarezza in entrambe le comunità che ancora non riescono a dare un senso a tutto questo. Daniele era deceduto sei giorni prima rispetto a Gioia. Inizialmente le esequie del cerveterano erano previste per il 21 agosto con la decisione della Procura di terminare le indagini per accertare le cause della morte. Ora amici e parenti potranno salutare per l’ultima volta Daniele, il “gigante buono” di Cerveteri che dopo mesi di battaglie si è spento all’età di 45 anni. Come ha fatto sapere la famiglia, i funerali di Daniele, morto il 13 agosto scorso, si terranno nella parrocchia di San Martino Vescovo l’1 settembre alle 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA