Ludika 1243 a Viterbo, da oltre 20 anni, ha affrancato il Medioevo dalla sua definizione di periodo buio. La rassegna, giunta alla 23esima edizione, gioca infatti con la Storia nel quartiere medievale di San Pellegrino coinvolgendo il pubblico in giochi in costume ed eventi teatrali e musicali del 1200. Ma non solo.

Dal 28 giugno al 2 luglio agli appuntamenti tradizionali quali il mercatino medievale e dell’artigianato, gli antichi mestieri, il teatro di strada e il festival Comed’arte, la ludoteca e la famosa battaglia campale a Valle Faul - solo per citarne alcuni - abbina già da qualche tempo anche il Cosplay. E in questa edizione aggiunge ulteriori novità, dalle connotazioni sia medievali che ultramoderne con laser e visori per la realtà aumentata.

«Ludika - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi - è un’associazione che non si accontenta del molto che già propone ma ha progetti ambiziosi, policulturali, per il futuro».

Evidenziando poi il patrocinio a Ludika ha proseguito affermando che è «intenzione dell’amministrazione di sostenere e dare linfa a progetti futuri, sostenendo con fondi pubblici le iniziative che vengono dalla città. Ancor più quando si tratta di una manifestazione come questa che diventa anche attrattiva per chi viene da fuori».

Confessando la sua passione per il Cosplay, il vicesindaco ha anche auspicato che «si possa fare diventare Viterbo un punto di riferimento Cosplay a livello nazionale».

Serenella Bovi, Martina Cori e Omar Lombardi illustrano quindi le novità dell’edizione che sarà inaugurata mercoledì 28 giugno, alle ore 18, in piazza San Carluccio. Dal workshop di danza antica e medievale con corsi curati dalla maestra Maria Letizia Dradi all’addestramento e tornei di spada a cura di Battle for Vilegis che organizza anche un torneo dei campioni - in palio per il vincitore un'armatura -, alla scherma storica, con laboratori di combact scenic, e spettacoli di stuntman curati dall’Accademia Romana d'armi. E poi Escape room e live Dungeon e ancora Laser tag e Vr experience a cura di Laser tag club e Vr club Italy.

Ad allietare le cinque giornate anche due gruppi di bardi itineranti e gli sbandieratori e i musici dei comitati Pilastro e Santa Rosa.

Tantissimi gli eventi dislocati in vari siti e piazze del quartiere medievale, un ricco programma che può essere consultato sul sito di Ludika 1243 - scaricabile anche con Qr code -, con info anche sul noleggio costumi.

«Si può usare il centro storico culturalmente, contestualizzando le manifestazioni nel posto giusto. Vivendo un’esperienza medievale che, tramite il gioco che nella vita è fondamentale, diventa anche leva di promozione turistica» ha concluso l’assessore Antoniozzi.