VITERBO – Una lite tra ragazzini di 15 anni è finita a coltellate. Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio a Tuscania.

Stando a quanto si è potuto apprendere, uno dei due si sarebbe recato a casa dell’altro.

A un certo punto, i due avrebbero iniziato a litigare. Ma la discussione, sempre più accesa, è finita nel sangue: uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo l’altro alla schiena.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi. I sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasporto all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Per fortuna le ferite nel sarebbero gravi. I medici del pronto soccorso lo hanno giudicato guaribile in una quindicina di giorni.

Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

I militari hanno ascoltato i ragazzi coinvolti nell’accaduto per ricostruire la vicenda nel dettaglio.

I motivi del litigio e della successiva aggressione fisica restano ancora da chiarire. Le indagini sono comunque in corso anche per stabilire eventuali provvedimenti nei confronti dell’aggressore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA