Divieto d’accesso ai locali della provincia per due anni per i due ragazzi di 22 e 28 anni, protagonisti di una lite avvenuta in piazza del Plebiscito. Nel fine settimana sono finiti nei guai dopo una lite violenta ed ed essersi scagliati contro polizia e carabinieri . L’intervento delle volanti della polizia e dei carabinieri del nucleo radiomobile è scattato dopo una segnalazione al 112 . Giunti sul posto, carabinieri e polizia hanno visto i due giovani creare scompiglio nella zona. Inoltre, per sottrarsi ai controlli, i due hanno inveito con parole irripetibili contro le forze dell’ordine fino ad aggredirle fisicamente. Bloccati, anche con taser e spray al peperoncino, per uno di loro è stato chiesto l’intervento del 118, ma durante i soccorsi il giovane ha minacciato anche i sanitari e, salito sull’ambulanza, ha danneggiato alcune strumentazioni.

Entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti sono stati denunciati per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre, erano già destinatari della misura di prevenzione dell’avviso orale a cui oggi si aggiunge il divieto di accesso per due anni ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento della provincia, nonché di stazionare nei loro pressi. Il provvedimento è scattato perché il questore Silipo ha ritenuto che dalle condotte delittuose messe in atto possa derivare un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica.