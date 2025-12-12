TARQUINIA - L’istituto Ettore Sacconi di Tarquinia balla al ritmo dell’inclusione e della socialità. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il 3 dicembre, gli studenti della scuola secondaria di primo grado e i bambini della scuola dell’infanzia hanno animato viale Luigi Dasti, con un’iniziativa dedicata ai valori dell’inclusione e della piena partecipazione, promossi attraverso delle letture e la musica.

Sulle note di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, brano scelto da Special Olympics Italia per rappresentare lo spirito di unità e diversità, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Tarquinia – indossando magliette bianche con il logo di Special Olympics – hanno dato vita a una coreografia coinvolgente e colorata, capace di trasmettere un forte messaggio di condivisione e abbattimento delle barriere.

«La manifestazione è stata la bellissima conclusione di un lungo percorso preparatorio che ha coinvolto studenti e insegnanti nell’approfondimento dei temi dell’inclusione – sottolineano i docenti coordinatori dell’iniziativa –. Un cammino che ha permesso ai ragazzi di riflettere, conoscere e comprendere il valore della diversità come autentica ricchezza per l’intera comunità scolastica».

