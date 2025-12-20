CERVETERI - Anche nella città etrusca maggiore attenzione per le persone sorde. Approda infatti il progetto “E-Lisir”: sette nuovi tablet che consentiranno al personale dipendente del comune di favorire l’inclusione dei cittadini non udenti che accederanno ai servizi e ai vari uffici dell’ente.

«Questo progetto, che giunge a Cerveteri grazie all’impegno del nostro assessore Manuele Parroccini e che vede il nostro comune assegnatario di sette dispositivi, ci permetterà di essere ancora più inclusivi nel rapporto con i cittadini, offrendo una comunicazione immediata e più spontanea con le persone affette da sordità – ha detto il sindaco Elena Gubetti – I tablet, saranno disponibili presso i servizi sociali, gli uffici dello Stato Civile e delle carte di identità, il protocollo, i tributi, la biblioteca, dove tra l'altro già è attivo un servizio di facilitatore digitale, al Granarone e presso la segreteria del sindaco».



«Un’innovazione importante che riguarda una fascia di popolazione davvero ampia – ha aggiunto il primo cittadino - In Italia circa 40mila persone usano la lingua dei segni, che non è una forma abbreviata, semplificata di italiano o una mimica, ma una vera e propria lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, consentendo pari opportunità di accesso alla comunicazione» .

«Un progetto importante che ho avuto l'occasione di poter apprezzare all'interno delle Asl, un servizio utile che ha aperto davvero a tutti l'accessibilità ai servizi pubblici e che oggi sono felice trovi riscontro anche all’interno degli uffici comunali di Cerveteri», ha commentato l'assessore Manuele Parroccini.

