LADISPOLI – Buona la prima. I ragazzi dell’Alberghiero hanno soddisfatto eccome i palati dei graditi ospiti della scuola: i ristoratori della città. “Il gusto del sapere: dove la formazione incontra l’eccellenza”. Ecco l’occasione ghiotta per i futuri chef che hanno preparato gustosi manicaretti ai presenti. Un evento culinario molto apprezzato e che ha messo alla prova gli studenti di varie classi abili ai fornelli nel puntare sui prodotti del territorio. Oltre alla dirigente scolastica, Lidia Cangemi, che ha potuto testare sul campo i ragazzi, erano presenti anche gli assessori Marco Porro e Daniela Marongiu, rispettivamente a Turismo e Attività produttive. L’iniziativa è stata promossa dallo storico prof Franco Riili in collaborazione con la Orogel che ha fornito tutti gli ingredienti utilizzati per il pranzo. Dalla focaccia con olive, basilico e cavolfiore romanesco, alla pasta all’uovo vignarola con carciofi, l’ortaggio principe di Ladispoli, fave e pancetta. Fino all’arrosto di pancetta marinato con cicoria saltata alla romana con peperoncino e aglio e una mousse di cioccolato bianco e crema dolce di peperoni. E tra una portata e l’altra la spiegazione dei giovani chef con l’altrettanta descrizione di un sommelier nell’accostamento dei vini. In mattinata, prima del pranzo, anche tanta teoria per le nuove sfide dello “Show cooking” e preparazioni in diretta, i laboratori e dimostrazioni. «Direi una giornata importante – ha detto la preside Cangemi – e nello stesso tempo formativa per tutti. Considero l’evento, uno dei tanti che si svolgeranno in questa scuola, un momento significativo di apertura al territorio, durante il quale chef importanti, grandi aziende, studenti e docenti si sono resi protagonisti di percorsi enogastronomici valorizzando i prodotti locali senza tralasciare la cultura dell’ospitalità, tipica della nostra tradizione alberghiera».

