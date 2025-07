LADISPOLI – Se le scogliere future rassicurano gli operatori balneari (la Regione ha finanziato 10 milioni di euro al Comune), l’allarme suona per i siti naturali che si trovano ai lati della costa. A cominciare dalla palude di Torre Flavia. L’appello disperato delle associazioni ambientaliste in realtà era stato già lanciato in questi anni varie volte per evitare la contaminazione tra il mare e l’acqua dolce. Un mix che comprometterebbe la presenza dell’avifauna migratoria, tanto per fare un esempio dei possibili danni. E poi la stradina di collegamento tra Ladispoli nord e Campo di Mare è davvero sempre più esigua. È anche a sud però che c’è preoccupazione. Le dune mediterranee sabbiose, nel tratto di Palo, potrebbero subire nuovi attacchi dall’erosione che in questi ultimi anni di spiagge ne ha inghiottite in larga misura fino a dimezzarle in alcuni punti del litorale. Resta un grande punto interrogativo su quest’area affascinante dove è presente il bunker di Palo: un ex fortino per i soldati realizzato nel 1941 a protezione delle truppe italiane nella linea costiera di difesa lunga quasi 200 chilometri da Nettuno a Orbetello. C’è di più a Marina di Palo. La passeggiata che collega Ladispoli a Marina San Nicola e al Castello Odescalchi verrebbe inclusa nel piano delle barriere soffolte? Probabilmente la risposta è negativa perché dovrebbe fermarsi sì a Marina di Palo, ma più vicino alla foce del Vaccina. Ciò significa che ulteriori mareggiate potrebbero infliggere un altro duro colpo a questa zona costiera già finita sotto i riflettori della Sovrintendenza e a metà tra il demanio marittimo e la proprietà degli Odescalchi. In tanti se lo ricordano ancora da queste parti. In piena estate, nell’agosto del 2017, nei pressi del bunker riaffiorò uno scheletro di un antico romano a pochi metri dai turisti che prendevano tranquillamente il sole. E nel 2021 fu la volta delle ossa di un cavallo o bovino. Si parla di come tutelare questa necropoli sotterranea anche per evitare nuove apparizioni di scheletri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA