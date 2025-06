LADISPOLI - Dopo anni di attese e rinvii, finalmente il progetto anti erosione della costa può dirsi pronto a partire. «L’iter si è concluso: ora attendiamo il via libera dalla Regione Lazio», ha detto il consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti. La Conferenza dei servizi ha chiuso il suo procedimento con l’ultima tappa che si è svolta martedì mattina a Roma e le osservazioni sono state tutte positive.

Ora ci si potrà dunque concentrare sulla preparazione della gara per affidare la realizzazione dell’opera. I lavori potrebbero partire nel 2026 (si cercherà di accelerare già dai primi mesi dell’anno) con una somma davvero importante: circa 10 milioni di euro per coprire l’intera costa ladispolana, ovvero da Torre Flavia a via Marina di Palo.

In questi anni hanno sofferto tantissimo i gestori degli stabilimenti balneari rinunciando, anche in periodi clou, a file di lettini e di conseguenza mandando via i clienti. Sono stati divorati ampi tratti di spiaggia libera a nord, come nel tratto di via Santa Severa, poi sul lungomare centrale di via Regina Elena e nella parte sud di Ladispoli. Tuttora è minacciata dalla forza distruttiva del mare persino la palude di Torre Flavia che rischia di pagare un prezzo alto perché verrebbe compromesso l’habitat floreale e faunistico del sito protetto da Città Metropolitana e dalla Comunità Europea. Insomma, è corsa contro il tempo per scongiurare ulteriori guai.

«I cantieri dureranno parecchio – ha anticipato il delegato Moretti – perché un progetto davvero consistente. È stata una procedura complessa perché ben 15 enti diversi hanno dovuto esprimere un proprio parere, tra cui Regione, Città Metropolitana, vari comandi della Capitaneria di Porto, la Sovrintendenza e tanti altri ancora. Sono state richieste integrazioni, sul tavolo anche osservazioni specifiche. Un percorso tortuoso ma finalmente giunto a conclusione».

Il delegato alle Aree protette di Palazzo Falcone entra anche nel tecnico. «Ho studiato il piano nei minimi dettagli realizzeremo delle barriere soffolte non visibili e ancorate a terra fino a dei pannelli verticali. Dovranno essere posizionati a 100, massimo 150 metri dalla costa. E le scogliere attuali verranno rimodellate. Combatteremo l’erosione sull’intero litorale perché si parte da Torre Flavia fino a Palo. La Regione ci ha concesso tre milioni e mezzo in più rispetto al disegno originale. È un risultato straordinario».

Gli oltre 6 milioni di euro erano stati deliberati nel lontano 2008 ma per un braccio di ferro tra Regione e Comune tutto fu congelato e sbloccato solo qualche anno fa. Dal 2018 si è rimessa in moto la macchina amministrativa fino all’ultima puntata di qualche ora fa in Conferenza dei Servizi.

«Oggi raccogliamo i frutti dell’impegno del nostro lavoro – ha concluso Moretti – doveroso ringraziare la Regione, in particolare la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli che ha compreso l’urgenza della situazione e riconosciuto Ladispoli come il Comune più avanti sia sul piano progettuale che autorizzativo».

Dopo il bando e l’aggiudicazione dell’appalto, verrà reso noto il calendario di tutti gli interventi.

