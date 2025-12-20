TARQUINIA – Legna da ardere tagliata e consegnata anche a domicilio. L’Università Agraria di Tarquinia ha riservato ai propri utenti la vendita della legna da ardere con la novità della pezzatura più adatta alle esigenze dei cittadini.

La pezzatura prevista, fanno sapere il consigliere delegato Gianluca Pascucci e il presidente Alberto Riglietti, è di tre tipologie: legna lunga mt 1,00; taglio da camino consegnata a domicilio e taglio da stufa consegnata a domicilio.

«E’ posto a disposizione di ogni nucleo familiare – si legge nell’avviso - costituito esclusivamente da residenti nel comune di Tarquinia, un quantitativo di legna da ardere non superiore a venti quintali per la stagione 2025/2026. La legna da ardere proviene dalla sezione boschiva dell'ente situata in Tarquinia in Località Roccaccia».

Il prezzo di vendita della legna esclusivamente consegnata a domicilio, iva compresa, è fissato per la legna lunga mt 1,00 € 10,60 al quintale; pezzatura da camino consegnata a domicilio € 13,90 al quintale; pezzatura da stufa consegnata a domicilio € 14,50 al quintale

Gli utenti interessati all'acquisto devono recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico – Urp in via G. Garibaldi n. 17 - piano terra - dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 12,30.

«L’ufficio Urp provvederà a emettere fattura che sarà trasmessa quotidianamente alla ditta aggiudicataria del servizio di consegna della legna a domicilio – riporta l’avviso – Per gli utenti interessati alla pezzatura da mt 1,00, la legna da ardere è disponibile presso il Centro aziendale in località Roccaccia - S.P. 104 Roccaccia Km 9.925, e può essere prelevata tutti i mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 a propria cura e con mezzo idoneo. Prima di procedere al carico della legna da ardere ogni utente dovrà opportunamente esibire la fattura di acquisto al personale dell'ente preposto al controllo. Il mezzo sarà sottoposto a pesatura prima e dopo le operazioni di carico della legna. Il pagamento dell’importo potrà essere effettuato presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Tarquinia - sita in Strada prov.le Porto Clementino s.n.c. (Codice IBAN IT 84N 08327 73290 000000022018) inserendo quale causale "Acquisto legna da Ardere" oppure, in alternativa, presso l’Ufficio Urp dell’ente tramite Pos. Il servizio sarà attivo dal 22 dicembre 2025 al 30 aprile 2026.

