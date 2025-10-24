LADISPOLI – L’Amministrazione comunale informa i cittadini che lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre da mezzanotte fino alle 6 sarà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio ladispolano e in tutti i parchi e giardini. Il calendario prevede gli interventi nelle zone del Centro, Caere Vetus e Palo Laziale. Il 28 ottobre nei quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami. I cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre ed evitare l'esposizione di indumenti all'esterno.