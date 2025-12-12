SANTA MARINELLA - Le Pro Loco del Lazio sono protagoniste al “Villaggio di Natale” attrezzato al castello di Santa Severa. Dopo il grande successo dell’iniziativa Pro Loco a Corte, torna la magia delle Pro Loco al castello, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale e turistico del Lazio. Su richiesta della presidenza di Laziocrea società affidataria della gestione e valorizzazione del complesso monumentale, e grazie all’impegno del presidente del Comitato Regionale Unpli Lazio Claudio Nardocci, è stata avviata una collaborazione che vedrà le Pro Loco associate partecipare attivamente al Villaggio di Natale, che da oggi fino al 6 gennaio consentirà a tante persone di passare una giornata di divertimento. Nel cuore della Spianata dei Signori, all’interno di un ricco scenario di luci, spettacoli, musica, teatro e intrattenimento per tutte le età, troveranno spazio anche casette lignee gestite dalle Pro Loco del Lazio, che esporranno e venderanno prodotti enogastronomici e artigianali tipici del territorio regionale, contribuendo a promuovere le eccellenze locali e le tradizioni natalizie del Lazio. “La partecipazione delle Pro Loco al Villaggio di Natale di Santa Severa – dice Nardocci - rappresenta una importante occasione di valorizzazione delle nostre comunità e del loro patrimonio culturale e identitario. Ancora una volta, le Pro Loco saranno ambasciatrici delle tradizioni e dei sapori autentici del nostro territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza di festa, convivialità e accoglienza”. Tutte le attività e le attrazioni previste presso il castello saranno a titolo gratuito per il pubblico, rendendo l’evento un grande momento di condivisione aperto a cittadini e turisti. L’orario di apertura sarà dalle 10 alle 19.

