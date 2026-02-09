CIVITAVECCHIA – La Camera Penale “Attilio Bandiera” di Civitavecchia ha organizzato, per mercoledì 11 febbraio alle 18 presso l’Hotel San Giorgio, un incontro per ascoltare ed illustrare le ragioni del Sì e del No, a confronto, ai fini di un voto consapevole verso il referendum della Riforma Costituzionale della Giustizia.

Interverranno per le ragioni del sì il professor Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale dell’Università La Sapienza; per le ragioni del no il dottor Giuseppe Santalucia, presidente Prima Sezione Penale Corte

di Cassazione (già Presidente ANM). Introdurrà e modererà il confronto la dottoressa Valentina Angela Stella, giornalista de “Il Dubbio”.

«Saranno fornite tutte le indicazioni ed informazioni tecniche onde meglio comprendere il senso della riforma costituzionale – ha spiegato il presidente della Camera Penale, l’avvocato Leonardo Montini Paciotta - facendo espresso riferimento al testo approvato dal Parlamento secondo una ratio finalizzata a garantire l’attuazione del principio del cosiddetto “Giusto Processo”, inconformità alla disciplina dell’art. 111 della Costituzione, affinché il processo penale sia appunto celebrato innanzi ad un Giudice realmente “terzo”, autonomo ed imparziale rispetto alle parti processuali». L’invito è alla massima partecipazione da parte anche della cittadinanza.