Sono stati eseguiti ieri mattina degli interventi tecnici sulle reti delle comunicazioni per riparare i danni dopo l’incendio dell’altro pomeriggio.

Le fiamme, infatti, hanno danneggiato la rete internet e tre centri, Lubriano, Bagnoregio e Bolsena, sono rimasti isolati per ore.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì quando nei pressi dell’incrocio della variante a Lubriano, davanti al bivio Montini, per cause ancora in corso d’accertamento, un’auto ha preso fuoco. Le fiamme, complice anche il vento, hanno divorato l’auto e si sono propagate alla vegetazione circostante fino ad aggredire un capannone agricolo con numerose balle di fieno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Viterbo, Gradoli e Orvieto e i volontari della protezione civile di Bolsena e Montefiascone. «Una volta giunti sul posto i nostri operatori - hanno riferito poi dalla Protezione civile di Bolsena - si sono trovati di fronte ad uno scenario complesso che ha poi coinvolto i cavi della rete internet, andati completamente distrutti, lasciando Bolsena e le aree limitrofe quasi completamente scoperte dalla copertura internet».

La zona è stata subito delimitata dai vigili del fuoco e con l’ausilio dei carabinieri forestali. Durante l'intervento la zona è stata interdetta e la strada adiacente al rogo è stata chiusa dai carabinieri forestali con permettere le operazioni di spegnimento. Solo intorno alle 20 la maggior parte delle squadre sono potute rientrare, ma sul posto è rimasto un presidio dei vigili del fuoco a protezione delle case. Ieri, come detto, l’intervento di ripristino della rete. Nel frattempo la Croce rossa ha attivato un punto di connessione d'emergenza in prossimità del negozio Tecno service, in piazza Trento e Trieste a Bagnoregio.