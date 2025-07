CERVETERI - La Banditaccia a lume di candela, uno scenario emozionante e suggestivo che ha visto protagoniste delle artiste straordinarie. Applausi scrocianti per “Le Capinere”, il primo concerto del “Necropoli Art Festival”, rassegna che fino a domenica 27 luglio alternerà all'interno di uno dei siti archeologici più affascinanti d'Italia, teatro, musica, danza e spettacoli per bambini. Un’ora e mezza di emozioni, un repertorio meravigliosamente riarrangiato che ha spaziato da Verdi, Rossini e Bizet fino alle grandi colonne sonore del cinema firmate Nino Rota, Piovani ed Ennio Morricone. Al termine, pubblico in piedi per un ensemble di musiciste che ha offerto un viaggio di note senza tempo. «Vedere il nostro sito Unesco, illuminato solamente dalle candele, con delle artiste di così grande pregio è stato bellissimo – commenta la sindaca, Elena Gubetti – la grandissima presenza di pubblico, in un giorno infrasettimanale, conferma quanto la qualità di questa rassegna sia alta. I miei complimenti li rivolgo all’associazione Margot Theatre per il grande lavoro svolto nell’organizzare questa rassegna, al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, al suo direttore Vincenzo Bellelli e a tutto il personale dipendente per l’ospitalità». Oggi alle 19 spazio al “Simone Di Cataldi Jazz Trio”. Alle 21 invece, c’è “Idem – Io contengo moltitudini”.

