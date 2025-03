CIVITAVECCHIA – Sono diverse le segnalazioni e le lamentele arrivate in queste settimane riguardo ai disagi che i pazienti stanno vivendo a causa dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

I lavori, finanziati con 2,6 milioni di euro dalla Regione Lazio nell’ambito degli interventi per il Giubileo 2025, avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 2024, ma sono stati rallentati da una serie di problemi legati alla gestione del cantiere. A quanto pare, ci sarebbe stata la necessità di affidare l’appalto a una nuova ditta dopo la risoluzione del contratto con la precedente impresa per presunta inadempienza.

In questi mesi, l’ingresso dell’ospedale è stato spostato al piano -1, sul retro della struttura. Questo cambiamento, che inizialmente doveva durare solo pochi mesi, si sta prolungando, costringendo i pazienti diretti a reparti come Oculistica, Dialisi, Laboratorio Analisi e Oncologia a percorrere un tragitto esterno spesso scomodo, soprattutto in caso di maltempo o per chi ha difficoltà motorie. Il tragitto, in discesa all’andata e in salita al ritorno, è risultato particolarmente difficoltoso per gli anziani e le persone con mobilità ridotta. Resta comunque la possibilità di accompagnare gli utenti disabili fino all’ingresso -1 con la macchina.

Nonostante le difficoltà, la direzione generale della Asl Roma 4, insieme alla direzione sanitaria e all’ufficio tecnico, sta lavorando per limitare i disagi e trovare soluzioni alternative. Tra le opzioni considerate c’è la possibilità di creare un percorso interno che renderebbe più agevole l’accesso ai reparti, nell’attesa di completare i lavori e restituire ai cittadini un Pronto Soccorso moderno e funzionale. Intanto però la Asl Roma 4, guidata dal suo nuovo direttore generale Rosaria Marino, non è rimasta con le mani in mano e sta lavorando per trovare soluzioni concrete prendendo il proverbiale toro per le corna in modo da alleviare, nel minor tempo possibile, i disagi che l’utenza sta vivendo in attesa del completamento dei lavori di restyling del Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

