LADISPOLI – Continua con successo la raccolta del sangue e c’è già un prossimo appuntamento: il 13 settembre. Nel frattempo ben 30 sacche in una sola giornata l’Avis le ha portate a casa grazie alla generosità dei cittadini. L’emergenza sangue, si sa, non va mai in vacanza. Neanche quando è agosto, e fa molto caldo. L’altra mattina, nei locali di via Vilnius 5, c’erano molti donatori già prima delle 7. Un buon risultato come ha sottolineato il presidente dell’Avis di Ladispoli, Salvatore Vernata, presente, come sempre, insieme ai suoi collaboratori e al personale medico. E tra i donatori un ospite di eccezione: l’ex giocatore della Fiorentina e del Genoa e della nazionale, Marco Nappi che ha poi concesso qualche foto con i presenti. Un uomo di sport che ha scelto di vivere a Ladispoli in questi anni.

La prossima raccolta si terrà sempre nella struttura di via Vilnius nel quartiere Cerreto e i promotori dell’iniziativa sperano sempre di ottenere il più possibile per un servizio sempre più importante sul territorio.

