BOLSENA – Il fascino senza tempo di Bolsena ha conquistato anche Laura Chiatti e Marco Bocci, che hanno scelto il borgo affacciato sul lago per trascorrere il primo maggio. I due attori, sposati dal 2014, sono stati immortalati in una foto insieme al sindaco Andrea Di Sorte, con la suggestiva Basilica di Santa Cristina a fare da sfondo.

Lo scatto, condiviso sui social dal primo cittadino, testimonia l'apprezzamento della coppia per la bellezza del luogo. "Sono rimasti molto colpiti dalla bellezza del posto – ha raccontato il sindaco Di Sorte –. Siamo felici che abbiano apprezzato il nostro comune. Bolsena oggi ha fatto registrare numeri record, penso almeno 20 mila presenze. Tanti i turisti italiani, da ogni parte del Paese, ma anche stranieri, soprattutto tedeschi".

La visita di Chiatti e Bocci si aggiunge alla lista di personalità del mondo dello spettacolo che scelgono la Tuscia per una fuga, anche breve, alla scoperta delle sue meraviglie. La Basilica di Santa Cristina, luogo simbolo di Bolsena, è nota per il miracolo eucaristico del 1263 e rappresenta una delle tappe più significative per i visitatori.

