Il Tusciapride 2025 parte zoppo. Un’associazione centrale nella lotta per i diritti del mondo Lgbt+, l’Arcigay di Viterbo, ha annunciato nelle scorse ore la propria assenza perché «non è stato ancora reso pubblico alcun manifesto politico che espliciti con chiarezza obiettivi, rivendicazioni e visione dell’iniziativa» e, inoltre, perché «le modalità organizzative e il reperimento dei fondi risultano poco trasparenti e manca un coordinamento condiviso che consenta un reale coinvolgimento delle associazioni Lgbt+ e alleate del territorio». Parole forti che, dopo il successo dell’edizione 2024, potrebbero limitare il successo quantitativo e qualitativo del Tusciapride odierno. «Noi abbiamo lanciato questa iniziativa rispetto alla costruzione di un coordinamento territoriale – dice Virginia Migliore, presidente di Arcigay Viterbo Peter Boom Aps – e sicuramente, a breve, inizieremo una costituente di questo coordinamento. Rispetto a iniziative di stampo culturale e di sensibilizzazione noi le facciamo durante tutto l’anno, quindi non soltanto a giugno». Tra questi progetti la presidente Virginia cita «la biblioteca, che abbiamo lanciato di recente nel corso dell’iniziativa realizzata in Comune il 24 maggio e, inoltre, stiamo lavorando sempre ai gruppi d’ascolto, al gruppo giovani, al gruppo genitori che sono periodici una volta al mese. E, ovviamente, lo sportello che è aperto due giorni a settimana per accogliere tutte le persone che hanno bisogno di un supporto per affrontare un coming-out, un episodio di discriminazione e tutto ciò di cui, chi si rivolge a noi, può avere bisogno». Virginia Migliore, quindi, conferma che il niet all’adesione e partecipazione al Tusciapride di oggi è, soprattutto, per la mancanza di condivisione dell’iniziativa con un chiaro manifesto di obiettivi, requisiti che, per l’Arcigay di Viterbo, sono prioritari e irrinunciabili. «Ricordo inoltre – conclude la presidente Migliore – che stiamo collaborando con le iniziative di Laziopride per il 2025: collaboreremo alla realizzazione di due Pride, uno a Ostia e uno a Rieti, proprio nell’ottica di partecipare a questa manifestazione di stampo regionale che porta il Pride nelle province come capitato nel 2022 a Viterbo». L’Arcigay di Viterbo, nel comunicato diffuso, vuole «sostenere un modello di Pride che nasca da un percorso collettivo, aperto e partecipato, e che sia espressione autentica della pluralità della nostra comunità”. E, proprio per l’assenza di questo percorso condiviso, l’assenza di una direzione partecipata e plurale e perché il Tusciapride “non sia solo un appuntamento simbolico”, oggi non ci sarà nel corteo arcobaleno per le vie di Viterbo.

Il TusciaPride oggi partirà con partenza alle 15,30 da porta Romana, attraverserà tutto il centro storico con arrivo a piazza Dante Alighieri dove ci sarà una grande festa.

Alla manifestazione hanno dato invece la loro adesione l’Arci Viterbo e la Uil.

«Il sindacato è dalla parte della comunità Lgbtq, per i diritti di tutte e tutti». Ha detto è il segretario generale della Uil di Viterbo Giancarlo Turchetti. «Il TusciaPride – prosegue Turchetti – è una grande conquista per i diritti di tutte e tutti, una grande conquista per la città. Un momento collettivo trasversale, la costruzione di un mondo nuovo di cui lavoratrici e lavoratori sono parte».

“In un momento storico in cui, dal livello globale a quello locale, i diritti fondamentali delle persone, il diritto alla loro autonomia e autodeterminazione- scrive invece l’Arci Viterbo - il rispetto delle differenze e della libertà sono sotto attacco, e in cui le persone Lgbt+ continuano a subire discriminazioni e violenze, riteniamo importante essere in piazza. Parteciperemo al Pride per ribadire che la diversità è alla base di una società che voglia definirsi democratica, inclusiva e coerente con uno Stato di diritto. Ci saremo perché sulla difesa delle diversità - conclude l’Arci - si misura il fondamento e il futuro della nostra democrazia, ci saremo perché scendere in piazza oggi è più che mai un dovere e l’unico antidoto contro i nuovi fascismi”.