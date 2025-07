LADISPOLI - Si terrà lunedì 28 luglio una nuova seduta del consiglio comunale, convocata in sessione ordinaria e in seduta pubblica presso la sede municipale in piazza Falcone. I lavori inizieranno alle 18, qualora non si raggiungesse il numero legale, alle ore 18:30 in seconda convocazione. Diversi i punti all’ordine del giorno, che riguardano principalmente tematiche finanziarie, urbanistiche e infrastrutturali, a cominciare dal riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia, che richiede un adeguamento tecnico al bilancio comunale. Il Consiglio sarà poi chiamato a ratificare due variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027, deliberate in Giunta nei mesi di giugno e luglio, in linea con quanto previsto dall’articolo 175 del Testo Unico degli Enti Locali. Altro punto centrale della seduta sarà l’assestamento generale di bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, un passaggio tecnico ma essenziale, che consente agli amministratori di monitorare l’andamento delle entrate e delle spese e di intervenire per garantire la sostenibilità economica delle politiche pubbliche nei prossimi anni. Particolare attenzione sarà dedicata al progetto relativo alle opere a servizio del comprensorio idrico dei pozzi “Statua”, che prevede l’allaccio all’interconnessione tra le reti idriche dell’Olgiata e di Civitavecchia e l’ammodernamento delle opere di scarico. Un intervento strategico in materia di infrastrutture e risorse idriche, per il quale il Consiglio dovrà deliberare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la delega all’esercizio dei poteri espropriativi, passaggi indispensabili per poter procedere con le fasi operative. Chiude l’ordine del giorno l’approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in località Rimessa Nuova.

