LADISPOLI – I girasoli, le moto, i familiari e tutte le persone che le volevano bene. L’ultimo saluto a Gioia Fioravanti, morta a 36 anni in un incidente sull’Aurelia il 19 agosto scorso, la città lo ha dato ieri pomeriggio nella parrocchia Santa Maria del Rosario. E, in qualche, modo è stato anche un addio al suo Daniele Vallenari, scomparso sei giorni prima e i cui funerali non sono stati ancora annunciati. Una doppia tragedia che ha fatto male alle due comunità, di Ladispoli e Cerveteri, perché Daniele era di Borgo San Martino. Una coppia che si amava e che ora non c’è più. Difficile capirne il senso. È stato un rito funebre molto composto per Gioia.

Dolore e lacrime. La mamma, il fratello Alessandro e la sorella Francesca si sono uniti attorno a Gioia per l’ultima volta. Presente il sindaco ladispolano Alessandro Grando con la fascia tricolore al seguito. Anche tanti semplici conoscenti hanno raggiunto la chiesa partecipando al funerale. Non potevano mancare i componenti del gruppo “Motoclub Scoordinati” a cui Gioia con Daniele erano iscritti. Ad attenderla dopo l’omelia tutti i centauri e dopo l’applauso anche il rombo di tuono. Le moto hanno accompagnato il feretro scortandolo per tutta la città, per il viale Italia in direzione del cimitero di via Settevene Palo. Gioia e Daniele ne hanno percorsi di chilometri insieme in sella alle moto. Lei, impegnata come cameriera ultimamente, era triste perché le condizioni di Daniele si erano aggravate, fino al decesso del 13 agosto. Il 19, perciò sei giorno dopo, Gioia aveva deciso di uscire da casa, con la moto che una volta guidava Daniele, per raggiungere alcuni amici che la stavano aspettando sul lungomare per starle accanto. A quell’appuntamento, purtroppo, la giovane non è mai arrivata. All’altezza del chilometro 36,6 è stata prima centrata da un furgone, nella carambola è finita nell’altra corsia di marcia colpita prima da una Fiat Panda e successivamente da una Peugeot. Per l’incidente, dopo i rilievi della Polizia locale di Ladispoli, si procede per omicidio stradale nei confronti dei tre rispettivi conducenti già sentiti in caserma in attesa delle decisioni in merito della Procura. Gioia Fioravanti era ben voluta da tutti. E migliaia sono i commenti arrivati in bacheca. «Mancherà la tua gioia di vivere, la tua risata e il tuo sorriso. Mancherai a tutti noi» è il pensiero di Denise. «Ancora non ci credo, ti ricorderò per sempre con il sorriso e ricorderò tutte le serate divertenti passate insieme e le giornate al mare. Una delle prime persone conosciute qui a Malta. Buon viaggio curucurella», è la dedica di Sara. «Amica collega e manager eccezionale, avrai sempre un posto nel mio cuore», scrive Lorenzo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA