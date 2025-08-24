LADISPOLI – Bruttissimo gesto l’altra notte in pieno centro dove è stata vandalizzata l’automedica del 118. Un raid che ha messo praticamente ko un mezzo così importante per gestire ogni tipo di emergenza e che, essendo domenica, non è stata riparata in officina lasciando sguarnito l’intero litorale. Sull’episodio, condannato da cittadini e istituzioni, indagano i carabinieri della stazione locale con l’ausilio delle telecamere. L’automedica era posizionata tra via Regina Margherita e il lungomare centrale di via Regina Elena come al suo solito. I soliti ignoti hanno distrutto il lunotto posteriore.

