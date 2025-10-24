TARQUINIA - L’Accademia Tarquinia musica si presenta in una nuova veste, diventando ente del terzo settore e dedicandosi alla valorizzazione della cultura, con un cuore che batte per la musica. L’inizio di questa nuova fase sarà festeggiato con un concerto gratuito in collaborazione con la Società tarquiniense d’arte e storia, che si terrà mercoledì 29 ottobre alle 17,30, nella sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Protagonisti saranno la soprano Mi Kyong Byon e il tenore Sunwoo Jung, entrambi diplomati ai corsi di alto perfezionamento musicale con il M° Hyo Soon Lee, docente presso il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila. I cantanti interpreteranno brani tratti dalle opere di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e altri autori del panorama operistico italiano e internazionale, accompagnati al pianoforte dal maestro Massimiliano Caporale, docente presso lo stesso conservatorio. «L’Accademia porta avanti da molti anni la sua più importante missione – dichiarano dall’istituzione Giovanni Lorenzo Cardia e Roberta Ranucci –: promuovere la formazione attraverso i corsi di alto perfezionamento musicale e organizzare concerti, offrendo ai giovani talenti l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico». La stagione autunnale proseguirà l’8 novembre alle 21 con il concerto del pianista Gabriele Ripa al teatro comunale “Rossella Falk”, un omaggio al compositore Leopold Godowsky, per il quale sono già aperte le prenotazioni gratuite presso l’Infopoint di Tarquinia.

