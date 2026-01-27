ROMA - È stato presentato nella Sala stampa della Camera dei deputati, l'innovativo progetto di valorizzazione digitale curato da Skylab Studios, che porterà il pubblico internazionale all'interno della Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia grazie a un tour virtuale immersivo, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Sostenuto dal presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, il progetto prevede una ricostruzione digitale dei dipinti della tomba, oggi in parte compromessi, sviluppata grazie a studi, fonti storiche, iconografiche e al supporto del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia. «Abbiamo allenato l'intelligenza artificiale per restituire l'aspetto originario della tomba, come se fosse un artista etrusco di 2.500 anni fa», ha spiegato in conferenza stampa Leonardo Tosoni, art director di Skylab Studios. Elemento distintivo dell'esperienza sarà un avatar digitale ispirato all'auriga raffigurato negli affreschi: una guida narrativa che accompagnerà i visitatori in un viaggio simbolico tra sport antico e moderno, alla scoperta della cultura etrusca e dei suoi valori. A partire dal 6 febbraio 2026, la Tomba in realtà virtuale sarà visitabile presso Casa Italia alla Triennale di Milano. «Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come l'innovazione tecnologica possa diventare uno straordinario strumento di tutela, valorizzazione e divulgazione della nostra identità culturale – afferma il presidente Rotelli -. Portare la Tomba delle Olimpiadi a Milano-Cortina, attraverso la realtà virtuale, significa raccontare al mondo una storia che unisce le radici più profonde della civiltà etrusca ai valori universali dello sport e delle Olimpiadi. È motivo di orgoglio per le istituzioni sostenere iniziative capaci di coniugare ricerca scientifica, creatività e visione internazionale, offrendo all'Italia una vetrina culturale all'altezza del suo straordinario patrimonio», ha concluso Rotelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA