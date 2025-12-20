TARQUINIA - Dal 21 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026, Palazzo dei Priori, a Tarquinia, ospiterà la mostra “100 anni di Giubileo. I Sacchetti e i Papi. Una famiglia al servizio della Chiesa. I Grandi Fatti del Novecento in Fotografia”, organizzata dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e curata dal giornalista e scrittore Andrea Cotticelli. L’esposizione, che sarà inaugurata alle 17,30, si pone a conclusione del Giubileo 2025 e rappresenta il naturale seguito della donazione, avvenuta il 14 dicembre 2024, dell’opera di Francesco Blasetti “Pius XI P.M. Portam Sanctam Aperit AN. JVB. MCMXXV” (Roma, 1925) alla Stas, in occasione dell’inizio dell’anno Santo e del centenario del dipinto. Il celebre quadro raffigura l’apertura della Porta Santa per il Giubileo del 1925 da parte di Papa Pio XI, alla presenza della Corte Pontificia. In primo piano è ritratto il Marchese Giovambattista Sacchetti, Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici, già Presidente della Stas e figura cui è intitolata la Sala Sacchetti del Palazzo dei Priori, edificio donato nel 1978 alla Stas dal figlio Marchese Giulio Sacchetti, Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. La mostra presenta oltre 100 fotografie inedite della famiglia Sacchetti, provenienti dalla collezione privata di Andrea Cotticelli, articolate in dieci sezioni tematiche. Attraverso un percorso visivo e storico di grande suggestione, l’esposizione rende omaggio ai Marchesi Giovambattista e Giulio Sacchetti, protagonisti della storia della Stas e testimoni privilegiati del rapporto tra la famiglia Sacchetti e il Papato nel corso dell’ultimo secolo. Di antica origine fiorentina e presente nella Divina Commedia di Dante, la famiglia Sacchetti si trasferì a Roma nel XVI secolo divenendo banchiere della Curia e consolidando nel tempo un legame indissolubile con la Santa Sede. Dal 1794 al 1968 i Marchesi Sacchetti ricoprirono ininterrottamente la prestigiosa carica di Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici, entrando a pieno titolo nella storia della Nobiltà Nera romana. Nel Novecento spicca la figura del Marchese Giovambattista Sacchetti (1893-1974), che servì cinque Papi da Benedetto XV a Paolo VI e fu insignito nel 1932 del titolo di Marchese di Baldacchino da Papa Pio XI. Dopo la soppressione della Corte Pontificia con il Motu Proprio Pontificalis Domus del 1968, la tradizione di servizio alla Santa Sede proseguì con il figlio Giulio Sacchetti (1926-2010). Unico laico chiamato da Papa Paolo VI a rimanere ai vertici dell’amministrazione vaticana, Giulio Sacchetti ricoprì per oltre trent’anni, dal 1968 al 2001, l’incarico di Delegato Speciale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, svolgendo un ruolo chiave nella gestione civile dello Stato vaticano e partecipando, tra l’altro, alla custodia dei Conclavi del 1978. Grazie a documenti e immagini di straordinario valore storico, la mostra racconta oltre cinque secoli di servizio ininterrotto alla Chiesa, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sui Grandi Fatti del Novecento, sulle cerimonie papali e sui retroscena della vita vaticana. Andrea Cotticelli è giornalista professionista e scrittore di saggi storici. Laureato in Editoria e Giornalismo alla Lumsa e con un Master di II livello in Parlamento e Politiche Pubbliche alla LUISS, ha maturato un’esperienza consolidata in ambito politico-parlamentare e istituzionale. Ha collaborato con Panorama, Ansa, Tg3 e con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stato addetto stampa alla Camera dei Deputati e per Invitalia. Specializzato in Storia Moderna e Contemporanea, è autore di numerosi volumi dedicati alla storia italiana e alla Roma pontificia dell’Ottocento e del Novecento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA