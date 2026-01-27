CERVETERI - La nuova riorganizzazione del trasporto pubblico locale fa tremare il territorio. E in particolar modo quelle zone, come la frazione di Valcanneto, che già nell'ultimo periodo, stanno risentendo dei tagli delle corse che prima servivano la zona. «È recente la riorganizzazione del Tpl della Regione Lazio, che prevede - attraverso le Unità di Rete - di suddivedere il territorio regionale in 11 ambiti coordinati da Astral Spa (azienda strade Lazio), "razionalizzando" già dai prossimi mesi il servizio stesso», scrivono dal Comitato di zona Valcanneto che ora "bussa" alla porta del Comune di Cerveteri chiedendo «quali atti/attività abbia messo in atto per tutelare i propri cittadini: quali percorrenze e linee - incalzano dal comitato di zona - sono state indicate come necessarie dal Comune, in quali orari, eventuali nodi di scambio .... Altro tema importante e strategico sul quale abbiamo chiesto di essere aggiornati è quello dell'eventuale alleanza/consorzi con altri comuni limitrofi per affrontare il tema, sicuramente comune». Argomento, quello della riorganizzazione del trasporto pubblico locale, così sentito dalla popolazione, soprattutto dai cittadini di Valcanneto che quotidianamente utilizzano il Tpl per raggiungere la stazione ferroviaria più vicina per poi recarsi a scuola o lavoro, tanto da spingere il comitato di zona ad indire una assemblea pubblica sul tema. Incontro al quale è ovviamente invitato anche il Comune etrusco. «Durante l'assemblea - spiegano dal Cdz - verranno esposti i possibili rischi di riduzione dei collegamenti e verrà evidenziata la necessità che il Comune di Cerveteri intervenga presso la Regione Lazio ed Astral per ribadire le necessità del nostro territorio. Sarà altresì l'occasione per far esprimere i residenti rispetto alle proprie necessità di mantenimento/incremento dei collegamenti». E il Comitato ha annunciato anche la richiesta di «un incontro urgente ad Astral, indirizzando la richiesta anche all'Assessorato Trasporti della Regione Lazio e, ovviamente, al sindaco del Comune di Cerveteri».

