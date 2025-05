Vittoria Tassoni*

Torta di mele in crosta di pasta frolla

Questa torta di mele in crosta di pasta frolla nasce da un’ispirazione trovata sul web mentre cercavo nuove idee su come interpretare, in una maniera originale, il classico dolce alle mele.

Mi ha subito colpito l’idea di racchiudere il ripieno in un guscio di pasta frolla, come se fosse uno scrigno profumato che custodisce sapori semplici ma avvolgenti.

Proprio in quegli stessi giorni avevo preparato delle mele speziate in vaso weck con uvetta e cannella, erano profumate, morbide e perfette da utilizzare come ripieno.

Così ho deciso di unire le due cose, ho conservato la semplicità della torta fatta in casa e contemporaneamente le ho conferito un tocco rustico e avvolgente.

Inoltre la frolla friabile abbraccia il cuore morbido e speziato, dando vita ad un dolce che sa di casa, di autunno e di merende lente.

Una torta che può essere mangiata a colazione, in una pausa pomeridiana oppure servita come dessert con una pallina di gelato alla vaniglia.

A volte, in cucina, basta una ricetta scovata online per far nascere qualcosa di speciale.

Ricetta:

Ingredienti:

stampo 24 cm alto 3,5

Per la frolla:

140 g di burro morbido

90 g di zucchero a velo

1 baccello di vaniglia

30 g di mandorle in polvere

45 g di uova

200 g di farina 00

50 g di fecola di patate

sale q.b.

Preparazione:

In una ciotola, setaccia la farina con la fecola ed un pizzico di sale, poi aggiungi anche la farina di mandorle poi mescola il tutto con una frusta a mano.

Nella ciotola della planetaria, monta il burro morbido con lo zucchero e la polpa del baccello di vaniglia fino a quando non otterrai una crema liscia e omogenea. Versa poi l’uovo, sbattilo con una forchetta e continua ad amalgamare bene. Unisci le polveri preparate in precedenza e lavorale brevemente, giusto il tempo necessario affinché si amalgamino, senza che l'intero impasto si surriscaldi. Trasferisci la frolla tra due fogli di carta forno, stendila ad uno spessore di circa 4 mm e riponila in frigorifero per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, rivesti lo stampo e poi metti la frolla di nuovo in frigo fino al momento di farcire e di cuocere.

Ingredienti per l’impasto alle mele:

2 mele (oppure 3 se vi piace piena di mele)

2 uova a temperatura ambiente

100 g di zucchero

65 g di latte intero fresco

45 g di olio di semi

130 g di farina 00

6 g di lievito

cannella q.b

uvetta sultanina q.b. .

1/2 limone

Preparazione:

In una ciotola, sbuccia e taglia a fettine sottili le mele e condiscile con cannella ed uvetta. In un’altra ciotola, setaccia la farina con il lievito e tienila da parte. In una 3 ciotola, monta le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Versa a filo l’olio e il latte, continuando a montare. Aggiungi le polveri poco per volta, abbassando la velocità delle fruste al minimo per non smontare l’impasto. A questo punto incorpora anche le mele speziate con uvetta e cannella, mescolando delicatamente con una spatola e versa il composto nel guscio di frolla già sistemato nello stampo. Sbriciola sulla superficie della tua torta la frolla rimasta, spolverala con un po’ di zucchero di canna ed inforna a 170°C per circa 40 minuti, fino a quando la superficie non sarà ben dorata.

*Vittoria Tassoni, blogger, insegnante e cuoca dell’alleanza Slow food

