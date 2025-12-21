VITTORIA TASSONI*

Ho scoperto che gli gnocchi all’aliciara erano tra i piatti preferiti di Pier Paolo Pasolini e ho voluto prepararli come omaggio alle sue opere. L’idea è nata dopo aver partecipato a Tarquinia, presso la Stas, a un evento per i 50 anni dalla sua morte.

Durante l’incontro si è parlato anche di un Pasolini inedito, del suo amore per la Tuscia e del desiderio di viverci. Colpita dalla serata, ho approfondito la sua figura, soffermandomi anche sui suoi gusti culinari. Ho scoperto così il suo amore per la cucina povera e per le ricette semplici, legate al popolo e all’infanzia. Prediligeva la tradizione romana e italiana, e in particolare gli gnocchi. Un piatto simbolo della nostra cucina, fatto di pochi ingredienti e di grande comfort. Ogni famiglia ne custodisce una versione, spesso legata alla domenica. Anche io ho il mio metodo, pensato per esaltare il sapore delle patate. Un piatto genuino, che racconta casa, memoria e artigianalità.

Ricetta:

Ingredienti:

500 gr di patate intere

150 gr di farina + un po’ per dare la forma

1 tuorlo

40 g di filetti di Alici sgocciolati

3 foglie di salvia + altre per guarnire

2 spicchi d’aglio

2 noci di burro

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento:

Lessa le patate con la buccia in abbondante acqua salata per circa 30–40 minuti. Quando saranno risultate morbide, scolale e schiacciale ancora calde con lo schiacciapatate, in modo da eliminare facilmente la buccia. Poi lascia che si intiepidiscano qualche minuto, in modo da far evaporare l’umidità in eccesso. Aggiungi la farina, il tuorlo ed un pizzico di sale, quindi impasta velocemente fino a ottenere un composto omogeneo: mi raccomando l’impasto, lavoralo il meno possibile, così, quando andrai a cucinare gli gnocchi, resteranno morbidi. Dividi l’impasto e forma dei filoncini spessi circa un dito. Taglia ciascun filoncino con un coltello infarinato, ricavando dei tocchetti tutti uguali. Se ti piace che ogni gnocco abbia la sua classica rigatura, puoi trascinarli sui rebbi di una forchetta oppure utilizzare l’apposito rigagnocchi. Passa ora a preparare il sugo all’aliciara: in una padella capiente fai sciogliere le due noci di burro a fiamma dolce. Aggiungi poi i filetti di alici ben sgocciolati, gli spicchi d’aglio schiacciati e le tre foglie di salvia. Lascia cuocere lentamente, mescolando, fino a quando le alici non si saranno completamente sciolte e non avranno creato un condimento profumato e omogeneo. Nel frattempo cuoci gli gnocchi in abbondante acqua bollente salata. Appena saranno saliti a galla, scolali con una schiumarola e trasferiscili direttamente nella padella con il sugo di alici. Falli saltare a fiamma dolce per qualche istante, in modo che si possano mantecare bene con il condimento. Eventualmente aggiungi un po’ di acqua di cottura per ottenere un sugo ancora più cremoso. Impiatta e completa il piatto, aggiungendo, sopra gli gnocchi, qualche fogliolina di salvia fresca e una generosa macinata di pepe e…… buon appetito!!!

*Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza Slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina