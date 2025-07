TOLFA - Il pomeriggio del 14 luglio ha regalato a Tolfa un altro momento di grande partecipazione e condivisione col secondo appuntamento delle Olimpiadi dei Rioni. A prendere il centro della scena è stato il torneo di basket, una competizione che ha visto sfidarsi grandi e piccoli all’interno di un clima di sano agonismo, entusiasmo e spirito di appartenenza. L’evento è stato curato con attenzione e passione dalla Pro Loco di Tolfa, guidata dalla presidente Giuseppina Esposito. A rendere possibile la riuscita della manifestazione è stato anche il fondamentale supporto dell’ASD Monti della Tolfa Basket, con la collaborazione preziosa di Daniele Crocicchia. La risposta del pubblico e dei partecipanti è stata entusiasta. Piazza Vittorio Veneto si è trasformato in un luogo di festa e di confronto sportivo, dove bambini, ragazzi e adulti appartenenti ai diversi rioni hanno dato il massimo, sostenuti dal tifo caloroso dei propri compaesani. È stata un’occasione preziosa non solo per praticare sport, ma soprattutto per rinsaldare i legami tra le contrade, riunite sotto il segno del gioco e della partecipazione attiva. Momento particolarmente emozionante è stato quello della premiazione, curata direttamente dal Direttivo della Pro Loco. Dietro ogni canestro, ogni passaggio e ogni sorriso c’è stato il senso profondo di una comunità viva, orgogliosa delle proprie tradizioni e desiderosa di costruire momenti autentici di aggregazione. L’appuntamento finale è fissato per il 28 agosto, quando le Olimpiadi dei Rioni torneranno con il Torneo Rionale di Pallavolo.