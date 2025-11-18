S. MARINELLA - Dopo il buon successo dei precedenti appuntamenti, che hanno visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini e amministratori, il Pd di Santa Marinella e Santa Severa prosegue con l’iniziativa “La politica al servizio dei cittadini”, un ciclo di incontri dedicati al confronto con la cittadinanza sui temi centrali della vita pubblica. Oggi, alle 18, presso il Bistrot di via Milano, i Dem terranno un incontro inteso come un momento di dialogo aperto e partecipativo, volto ad analizzare le politiche regionali e locali e a individuare proposte concrete per il futuro della comunità. Il dibattito porrà particolare attenzione alle difficoltà che la politica regionale incontra oggi nel fornire risposte efficaci ai cittadini, con conseguenze dirette su diritti fondamentali, a partire da quello alla sanità pubblica, ormai in grave sofferenza. Durante la serata verranno affrontati altri temi centrali quali, istruzione, lavoro e salario minimo, pari opportunità, sicurezza, politiche locali e regionali. “Ne parleremo con il segretario e consigliere regionale Daniele Leodori e la consigliera Eleonora Mattia del Pd – dice la segretaria del Lucia Gaglione – ci sarà il Sindaco Pietro Tidei e gli amministratori del Pd, l’assessore e vice sindaco Andrea Amanati e la consigliera comunale Paola Fratarcangeli”. I lavori saranno introdotti e moderati da Lucia Gaglione. “È nostra ferma convinzione – conclude la Gaglione - che il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle decisioni politiche sia fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti”.