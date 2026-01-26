CAPRAROLA - La Dea bendata bacia ancora la Tuscia: vinti oltre 120mila a Caprarola.

«Esulta anche il Lazio con una tripletta da oltre 146mila euro complessivi nelle estrazioni del Lotto di venerdì 23 e sabato 24 gennaio – riporta Agipronews -, un ambo e quatto terni su tutte le ruote regalano 124.500 euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in piazza Martiri della Libertà a Caprarola, provincia di Viterbo, nell’estrazione di sabato. A questi si aggiungono, nel concorso di venerdì, due vincite a Roma, rispettivamente da 12mila e 9mila euro in Via Acquaroni e in Via del Grano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,2 milioni di euro, per un totale di 103,6 milioni di euro da inizio 2026».

©RIPRODUZIONE RISERVATA