ALLUMIERE - L'estate di Allumiere si accende con uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’intero territorio collinare: da venerdì 25 a domenica 27 luglio, la storica Contrada Nona, sotto la guida appassionata del presidente Stefano Ceccarelli, darà vita alla 32ª edizione del Festival della Birra, una manifestazione che da oltre trent’anni unisce gusto, musica e spirito di comunità. Quest’anno però, l’evento si presenta con una veste nuova, arricchita da una grande novità e da un cambiamento di location che promette di rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. La festa si sposta Al campo sportivo “La Cavaccia”, una scelta strategica che permetterà di accogliere un numero maggiore di visitatori in un contesto più funzionale, sicuro e comodo, senza rinunciare al calore tipico delle manifestazioni popolari. Il trasferimento rappresenta non solo un cambiamento logistico, ma anche un segnale forte della volontà della Contrada di continuare a crescere e innovarsi, pur rimanendo fedele alle sue radici.Ma il vero punto di svolta di questa edizione è rappresentato dall’introduzione della prima Sagra delle Fettuccine, una novità che affonda le sue radici nella collaborazione con il Rione Casenove di Canale Monterano, da sempre rinomato per la qualità della sua cucina tradizionale. Le fettuccine saranno rigorosamente tirate a mano, secondo l’antica arte delle massaie locali, e condite con sughi diversi, pensati per esaltare i sapori del territorio. Le straordinarie cuoche della Contrada Nona sono già in fermento per offrire un’esperienza culinaria che sarà capace di far innamorare anche i palati più esigenti. Alla base di ogni piatto ci saranno ingredienti locali, genuini, preparati con cura e con quella passione che solo chi ama davvero la propria terra sa mettere in cucina. E accanto alle fettuccine, non mancheranno altri piatti della tradizione, dai sapori intensi e autentici, capaci di raccontare, boccone dopo boccone, la storia contadina e popolare di Allumiere.E naturalmente, protagonista indiscussa sarà ancora una volta la birra: chiara, scura, doppio malto, ce ne sarà per tutti i gusti. A rendere ancora più indimenticabile questa tre giorni sarà l’intrattenimento musicale, pensato per coinvolgere un pubblico trasversale: sul palco si alterneranno voci note e dj set coinvolgenti, in grado di trasformare ogni serata in un vero e proprio spettacolo sotto le stelle. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: luci, musica, applausi e tanto entusiasmo, per un evento che ormai è diventato un must.Il presidente Stefano Ceccarelli e tutto il suo affiatatissimo staff hanno lavorato con passione, dedizione e spirito di servizio per regalare al paese un’edizione all’altezza della sua storia. Accanto a loro, il cuore pulsante della Contrada: i volontari, i contradaioli, le famiglie, i giovani e i meno giovani che da settimane lavorano dietro le quinte per curare ogni dettaglio, dalla logistica all’accoglienza, dalla cucina all’animazione. Il senso di appartenenza che si respira nella Contrada Nona è qualcosa che va oltre l’organizzazione di un evento: è spirito di comunità, è amore per il proprio paese, è volontà di tramandare valori come l’ospitalità, la partecipazione e il rispetto delle tradizioni.Chi ha partecipato almeno una volta al Festival della Birra sa bene che non si tratta soltanto di una sagra, ma di un’esperienza vera, autentica, capace di coinvolgere tutti i sensi e di far sentire ogni ospite parte di una grande famiglia. Quest’anno, grazie alla nuova location e alla presenza della Sagra delle Fettuccine, il livello dell’offerta sale ancora, trasformando la manifestazione in un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina, la musica dal vivo e il piacere di stare insieme.Allumiere vi aspetta, dunque, a braccia aperte e tavole imbandite, per tre giorni in cui la convivialità sarà il filo conduttore. L’invito è semplice ma pieno di entusiasmo: lasciatevi guidare dal profumo delle fettuccine, dal ritmo della musica, dall’allegria contagiosa dei contradaioli e dalla freschezza della birra..

