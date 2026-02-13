Per dare un nuovo impulso alle ricerche da alcuni giorni sono arrivati dalla Cina in Alto Adige i familiari di Huang Peng, l’universitario cinese di 28 anni scomparso dallo scorso 20 gennaio. Borsista dell’Unitus, era partito da Viterbo il giorno prima per una vacanza. Quella mattina si è allontanato dal suo albergo di Ortisei per un’escursione in Val Gardena ma non vi ha più fatto ritorno. L’allarme e le ricerche sono scattate il giorno dopo, il 21 gennaio, su chiamata ai carabinieri da parte dell’albergatore che non lo aveva più visto rientrare. Lo studente era arrivato in Italia nell’ambito di un progetto internazionale di scambio ed era iscritto all’Università della Tuscia di Viterbo.