TARQUINIA - Il centro storico di Tarquinia pronto a trasformarsi in un grande palco a cielo aperto. Nell’ambito del programma delle manifestazioni di Natale, domenica 21 dicembre 2025, dalle 17,30, le vie della città saranno animate dall’energia travolgente della Caracca Band, protagonista di un concerto itinerante dal repertorio originale ispirato alle tradizioni carnevalesche del Brasile.

«La Caracca Band – spiegano dal Comune di Tarquinia – è un ensemble di percussioni che porta in scena spettacoli dinamici e coinvolgenti, ricreando l’atmosfera autentica di una festa popolare brasiliana. La particolarità del gruppo è la capacità dei percussionisti di suonare danzando, unendo tecnica musicale e coreografie in un’unica performance capace di contagiare il pubblico e trascinarlo nel corteo festoso. Il gruppo è composto dagli allievi dei corsi di percussioni diretti da Giuliano Lucarini che, dopo importanti esperienze formative in Brasile, ha messo a punto il metodo didattico “Ripercussioni”. Sotto la sua guida, nel 2006 nasce la Caracca, che in breve tempo sviluppa un repertorio ricco e variegato, fondendo tradizione e originalità. Accanto ai più noti stili brasiliani, la Caracca Band propone oggi arrangiamenti inediti che spaziano dal repertorio tradizionale italiano al funky, all’afrobeat e al pop, dimostrando una straordinaria capacità di reinterpretare generi diversi in chiave percussiva».

