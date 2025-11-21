VIGNANELLO - Juppiter inaugura La casa del sole a Vignanello, un progetto destinato ad ostello della gioventù, gestito dai ragazzi con diverse abilità e aperto ad attività rivolte ai giovani e a tutto il territorio.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso un radicamento sul territorio che da 33 anni (l’associazione proprio il 18 novembre festeggia il compleanno, ndr) vede impegnata Juppiter nella creazione di spazi dedicati alla crescita, all’autonomia e al benessere delle persone con fragilità.

L’apertura de La Casa del Sole è stata una grande festa, alla quale hanno partecipato numerose autorità militari e civili: rappresentanti dell’esercito italiano, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di stato, della Asl di Viterbo, oltre a rappresentanti istituzionali della regione Lazio. Una presenza significativa che testimonia l’attenzione dell’intera comunità istituzionale verso un progetto capace di generare valore sociale e comunitario.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Vignanello, Federico Grattarola, che ha espresso grande soddisfazione per il nuovo spazio restituito alla comunità: «Ringrazio Salvatore Regoli e lassociazione Juppiter – ha detto -, per aver creduto in questo luogo e per aver contribuito a trasformarlo in un punto vivo della nostra città. La Casa del Sole potrà diventare un riferimento sociale e un’occasione di crescita per tutto il territorio, un luogo dove inclusione e partecipazione trovano una casa concreta».

«Oggi celebriamo 33 anni di impegno, idee e progetti che hanno sempre messo al centro le persone – ha dichiarato Salvatore Regoli, presidente di Juppiter –. Inaugurare la Casa del Sole proprio in questa ricorrenza ha un valore profondo: rappresenta la continuità di un percorso che cresce e guarda al futuro con entusiasmo. Vogliamo che questo luogo diventi una casa per i ragazzi e un punto di riferimento per l’intera comunità, un nuovo anello che, insieme alle altre case di Juppiter, contribuisce a formare una rete forte e solidale».

