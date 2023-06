FIUMICINO - Un clima di festa ha fatto da cornice al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, dove Norse Atlantic Airways ha inaugurato un nuovo volo diretto, destinazione New York.

Oltre alla stampa anche tanti viaggiatori e curiosi hanno puntato gli occhi sullo stand, accompagnato dalle bandiere d’Italia e degli Stati Uniti, a simboleggiare una vicinanza sempre più forte. Dopo Oslo, Londra, Parigi e Berlino, Norse Atlantic Airways ha deciso di espandersi anche in direzione Roma, regalando a viaggiatori e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza meravigliosa in terra statunitense (e viceversa).

La prima grande novità, che si può notare già nei pressi del gate, è l’orario. Il volo infatti partirà da Fiumicino ogni giorno alle 18:55, atterrando al JFK di New York alle 22:55. Per quanto riguarda la partenza da terra americana l’orario da cerchiare è 00:30, con successivo atterraggio alle porte di Roma alle 15:50 dello stesso giorno. La tratta dunque copre l’arco serale/notturno, una novità dato che di solito le tratte Italia-Stati Uniti operano di giorno.

«Questo permette a chi è in vacanza o chi si trova a Roma e New York per motivi di lavoro, di potersi godere una giornata in più» ha spiegato Ivan Bassato,Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, a margine dell’evento. Bassato, visibilmente soddisfatto, ha poi specificato: «I voli, per iniziare, opereranno fino alla fine di ottobre.

L’aereo ha 138 posti a bordo e con tariffe convenienti per i viaggiatori». I voli per New York, infatti, prevedono un costo a partire da 265 euro a tratta, tasse e spese incluse.

Bassato ha aperto le danze, tenendo un sentito discorso rivolto alla stampa: «Diamo un caloroso benvenuto a Norse Atlantic Airways ed un sentito ringraziamento per aver aggiunto Roma nella propria rete di voli transatlantici.

L’inserimento di questo volo per New York JFK – ha sottolineato – contribuisce a rafforzare l’offerta aerea diretta verso gli Stati Uniti che vedrà dei livelli record nel corso della stagione estiva del 2023“. Bassato, poi, ha fatto il punto sugli obiettivi: “Confidiamo che il nuovo modello di offerta del vettore, unitamente all’orario serale che consente di sfruttare una piena giornata a Roma prima della partenza, arricchisca il mercato con ulteriori soluzioni in grado di intercettare nuove fasce di mercato e stimolare domanda addizionale sui collegamenti diretti tra Roma e la Grande Mela».

A succedergli sul palco Bjørn Tore Larsen, Ceo di Norse Atlantic Airways. Che, visibilmente allegro e festante, si è lasciato andare: «Siamo entusiasti di inaugurare il nostro servizio tra Roma e New York JFK, collegando due città vibranti con profondi legami storici e culturali. Il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio a lungo raggio a prezzi accessibili senza compromettere la qualità è al centro della visione di NorseAtlantic Airways. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo e di offrire loro un servizio e un valore eccezionali su questa nuova ed entusiasmante rotta».

Dopo tanti sorrisi e strette di mano, è arrivato il classico momento del taglio del nastro, oltre che un goccio di spumante, a simboleggiare una partnership sempre più forte. L’evento si è poi concluso con un ricco buffet in cui protagonisti e turisti si sono riversati per celebrare il momento, mentre i primi fortunati imbarcavano sul volo per New York in procinto di partire.