CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la 28^ edizione di Io faro Carnevale. Civitavecchia si prepara nuovamente a festeggiare uno degli appuntamenti più amati dalla cittadinanza con la sfilata dei carri allegorici, che quest'anno saranno sette.

L'iniziativa si terrà questa domenica salvo maltempo, gli organizzatori hanno sottolineato non solo pioggia ma anche vento data l’altezza dei carri, a partire dalle ore 15. In caso di forte vento o di pioggia, l'iniziativa sarà spostata alla prima domenica disponibile.

La manifestazione, promossa dall’associazione “Io Faro Carnevale”, tornerà a riempire le vie del centro con musica, maschere e colori, confermando una tradizione che negli anni è diventata un vero rito cittadino. In attesa della sfilata, intanto, alla Cutuli è stato presentato anche il manifesto ufficiale della 28ª edizione, realizzato da Giulia Capasso, studentessa del secondo anno del Liceo Artistico di Civitavecchia, vincitrice del concorso legato al tema scelto per quest’anno: “Sogno di carnevale”.

La commissione ha assegnato anche alcune menzioni: per l’Originalità a Federico Guglielmi, per la Tradizione a Bejan Maria Larissa e una doppia menzione per l’Eleganza a Ginevra Canto e Giulia Oliviero. Un percorso che, accanto alla festa, prova a valorizzare la creatività dei più giovani e a rinnovare ogni anno il racconto del Carnevale civitavecchiese in una delle manifestazioni più amate dalla città.

Presente per un saluto anche il sindaco Marco Piendibene che ha lodato il grande lavoro dei volontari che permette ogni anno di solidificare e rinnovare una tradizione che continua a crescere e stupire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA