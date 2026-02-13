CIVITAVECCHIA – In vista della manifestazione “Io Faro Carnevale”, in programma domenica 15 febbraio, scatteranno modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico locale. L’avviso all’utenza riguarda le linee urbane, che dalle ore 14 e fino a fine turno subiranno deviazioni e spostamenti di capolinea a causa delle interdizioni e delle variazioni alla viabilità previste per l’evento.

Nel dettaglio, la Linea 1 partirà dalla Stazione ferroviaria e seguirà il percorso ordinario fino a via Terme di Traiano, per poi deviare su via Martiri delle Fosse Ardeatine, via Barbaranelli, viale Baccelli e viale della Vittoria, quindi rientrare in Stazione. La Linea 2, da via Isonzo, passerà per via Braccianese Claudia, via Pecorelli e via Terme di Traiano, proseguendo su viale Berlinguer e via Flavioni prima di riprendere il percorso regolare e tornare a via Isonzo.

Per la Linea 5 è previsto lo spostamento del capolinea in via Isonzo, con transito su via Tarquinia e percorso ordinario. Le Linee 6/7, infine, avranno capolinea alla Stazione ferroviaria e percorreranno viale della Vittoria prima di proseguire normalmente. In caso di annullamento della manifestazione, il servizio tornerà sui percorsi ordinari senza modifiche.

